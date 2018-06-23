В Москве нашли мертвой экс-участницу "Дома-2"

Около жилого комплекса "Золотые ключи" в Москве нашли мертвой 24-летнюю Анастасию Тарасюк, известную по участию в реалити-шоу "Дом-2" в 2013 году.

Девушка скончалась после падения с 19-го этажа. По одной из версий, в последнее время она страдала от депрессии, а также стояла на учете у нарколога, передает "Пятый канал".

Сейчас следователи выясняют причину трагической гибели девушки.

Напомним, в декабре прошлого года в Подмосковье нашли тело бывшей участницы телепроекта "Дом-2" Марии Политовой. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Однако сообщалось, что у девушки также были проблемы со здоровьем и она принимала антидепрессанты.