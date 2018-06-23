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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Парламентарии РФ и Японии подписали меморандум о взаимопонимании

Текст: Александр Саможнев

Парламентарии России и Японии подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение двустороннего сотрудничества, сообщает ТАСС.

Подписание документа состоялось в Якутске в рамках заседания Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству, а также японско-российского Дискуссионного клуба палаты советников (верхняя палата) парламента Японии.

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"Это первый меморандум в истории нашей общей работы", - заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, подписавший документ от российской стороны. Политик выразил надежду, что содержательные дискуссии, которые проводятся в эти дни в Якутске, "в дальнейшем будут приводить к практическому взаимодействию, в том числе на межрегиональном уровне".

Фото: depositphotos.com
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Со своей стороны, "на устойчивость японо-российских отношений, которые развиваются в широком спектре областей, в том числе в экономике и культуре", обратил внимание председатель российско-японского Дискуссионного клуба палаты советников парламента Японии, министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

По его словам, разработано свыше совместных 130 проектов, половина из которых уже реализуется. Одним из основных направлений для приложения сил является Дальний Восток.

Напомним, текущий год является особенным для российско-японских отношений. В мае стартовали перекрестные Годы России и Японии, в ходе которых пройдут более 250 различных мероприятий.

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