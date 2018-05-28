В Токио положительно оценили встречу Абэ с Путиным

Встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным получила положительную оценку в Токио. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Сугу.
Напомним, что глава японского правительства в ходе визита в РФ 25 мая посетил площадку Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а 26 мая вместе с российским лидером участвовал в торжественной церемонии открытия перекрестных годов Японии и России.
По словам Суги, переговоры Абэ и Путина принесли конкретные результаты по вопросу налаживания совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах.
Кроме того, первые лица государств в привязке к намечающейся встрече президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном плодотворно поговорили о ситуации на Корейском полуострове. Как подчеркнул генсек, позиция Токио по северокорейской проблеме нашла понимание у Владимира Путина.
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