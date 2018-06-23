В Чебоксарах ко Дню Республики сдадут новые дороги

Обновление восьми автомагистралей в столице Чувашии по проекту "Безопасные и качественные дороги" находится в завершающей стадии.

Об этом было заявлено во время выездного совещания с участием главы правительства республики Ивана Моторина, министра транспорта и дорожного хозяйства ЧР Владимира Иванова и главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова.

Так, участки на Московском проспекте, 30-й автодороге и проспекте Мира дорожники обещают сдать в эксплуатацию уже ко Дню Республики. Не исключено, что к этой дате завершатся работы и на проспекте Тракторостроителей.

На автомагистралях с самым интенсивным движением асфальтобетонное покрытие укладывается по инновационным технологиям, гарантирующим большой срок службы.

Как заявил глава минтранса Чувашии, в регионе уже отмечен рост качественных дорог.

- Планируем к концу года довести нормативное состояние дорог до 70 процентов в целом по всей Чебоксарской агломерации, куда кроме столицы республики входят Новочебоксарск, Моргаушский и Чебоксарский районы. Это серьезные работы на 143 километрах дорожного полотна, - сказал Владимир Иванов.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

По словам Алексея Ладыкова, по федеральной программе в Чебоксарах в этом году по федеральной программе будут отремонтированы 34 участка дорог.

- Мы взяли самые сложные участки, согласовали их с жителями, пока все идет по графику. Планируем, что по итогам 2018 года доля нормативных дорог на территории города достигнет 60 процентов. Восемь проезжих частей уже сданы. В ближайшие дни, если позволит погода, будут завершены работы еще на восьми, - отметил сити-менеджер.

Иван Моторин отметил необходимость соблюдения подрядчиками всех технологий и гарантийных обязательств.

- Большие дорожные стройки нужно сделать качественно - это задачи, поставленные главой республики. Необходимо создать комфортные и безопасные условия на дорогах для наших жителей, гостей региона, - резюмировал председатель кабмина Чувашии.

В общей сложности в Чебоксарской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в этом году запланированы работы на 73 объектах, 20 из них уже готовятся к сдаче.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Напомним, в Чебоксарах при ремонте дорог используется опыт прошлого года - многоступенчатая система контроля. В ней задействованы специалисты технадзора городского Управления ЖКХ и благоустройства, специализированной организации строительного контроля и передвижной дорожной лаборатории, а также представители общественной комиссии.

Пожелания по качеству ремонта дорог в Чебоксарах можно высказать в группе "Безопасные и качественные дороги" в социальной сети ВКонтакте.