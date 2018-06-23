Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Toyota Camry: Почему новое поколение седана стало лучшим в истории 11:55
В России могут подорожать американские автомобили 22.06.2018
Новый японский кроссовер доступен для заказа в России 22.06.2018
В Подмосковье начались поиски поставщиков для завода Mercedes 22.06.2018
23.06.2018 10:39
Рубрика: Дороги

В Чебоксарах ко Дню Республики сдадут новые дороги

Текст: Сергей Кирсанов
Обновление восьми автомагистралей в столице Чувашии по проекту "Безопасные и качественные дороги" находится в завершающей стадии.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Об этом было заявлено во время выездного совещания с участием главы правительства республики Ивана Моторина, министра транспорта и дорожного хозяйства ЧР Владимира Иванова и главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова.

Так, участки на Московском проспекте, 30-й автодороге и проспекте Мира дорожники обещают сдать в эксплуатацию уже ко Дню Республики. Не исключено, что к этой дате завершатся работы и на проспекте Тракторостроителей.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
В чебоксарских МФЦ появились "окна для бизнеса"

На автомагистралях с самым интенсивным движением асфальтобетонное покрытие укладывается по инновационным технологиям, гарантирующим большой срок службы.

Как заявил глава минтранса Чувашии, в регионе уже отмечен рост качественных дорог.

- Планируем к концу года довести нормативное состояние дорог до 70 процентов в целом по всей Чебоксарской агломерации, куда кроме столицы республики входят Новочебоксарск, Моргаушский и Чебоксарский районы. Это серьезные работы на 143 километрах дорожного полотна, - сказал Владимир Иванов.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

По словам Алексея Ладыкова, по федеральной программе в Чебоксарах в этом году по федеральной программе будут отремонтированы 34 участка дорог.

- Мы взяли самые сложные участки, согласовали их с жителями, пока все идет по графику. Планируем, что по итогам 2018 года доля нормативных дорог на территории города достигнет 60 процентов. Восемь проезжих частей уже сданы. В ближайшие дни, если позволит погода, будут завершены работы еще на восьми, - отметил сити-менеджер.

Иван Моторин отметил необходимость соблюдения подрядчиками всех технологий и гарантийных обязательств.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
В Чебоксарах построят 10 детских садов

- Большие дорожные стройки нужно сделать качественно - это задачи, поставленные главой республики. Необходимо создать комфортные и безопасные условия на дорогах для наших жителей, гостей региона, - резюмировал председатель кабмина Чувашии.

В общей сложности в Чебоксарской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в этом году запланированы работы на 73 объектах, 20 из них уже готовятся к сдаче.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Напомним, в Чебоксарах при ремонте дорог используется опыт прошлого года - многоступенчатая система контроля. В ней задействованы специалисты технадзора городского Управления ЖКХ и благоустройства, специализированной организации строительного контроля и передвижной дорожной лаборатории, а также представители общественной комиссии.

Пожелания по качеству ремонта дорог в Чебоксарах можно высказать в группе "Безопасные и качественные дороги" в социальной сети ВКонтакте.