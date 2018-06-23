В Кузбассе на берегу реки обнаружили тело 11-летнего школьника

В Новокузнецком районе отдыхающие горожане обнаружили на берегу реки Томь тело погибшего ребенка.

Предположительно, останки принадлежат 11-летнему мальчику, упавшему с железнодорожного моста в городе Мыски на юге Кузбасса. Ребёнок взялся за провод высоковольтной контактной линии и его ударило током. Школьник упал на рельсы, а затем - в реку Мрас-Су. Поиски мальчика продолжались с 10 июня. СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности".

- Родители школьника не смогли опознать найденное тело из-за сильных изменений - оно долгое время находилось в воде, - рассказала "РГ" представитель СУ СКР по Кемеровской области Надежда Ананьева. - Следователи назначили геномную экспертизу.

Расследование уголовного дела продолжается.