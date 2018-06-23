Во время урагана в Барнауле погиб крановщик

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели машиниста строительного крана во время мощного урагана.

ЧП произошло в центре города, на проспекте Ленина вблизи ТЦ Ультра. Из-за сильного порыва ветра на проезжую часть рухнула стрела строительного крана, повредив линии электропередач. Находившийся в кабине крана машинист скончался от полученных травм.

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Точное количество пострадавших от разгула стихии пока неизвестно.

Как уже сообщала "РГ", ураган бушевал в Барнауле на протяжении полутора часов. Несколько микрорайонов города осталось без электричества. Сильнейшие порывы ветра вырывали из земли деревья, крушили рекламные щиты, переворачивали машины, сносили крыши у жилых домов. В шторм на реке Оби попали два прогулочных теплохода - "Москва" и "Барракуда". Пассажиров спасли.

На ликвидацию последствий урагана брошены все подразделения МЧС и коммунальные службы. Спасатели будут работать всю ночь.