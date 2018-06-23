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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Журналистов сайта Bloomberg пригласили в Крым

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Западным журналистам стоит самим посетить Крым и увидеть, что на полуострове на самом деле происходит, считает глава общественной палаты РК Григорий Иоффе.

Фото: depositphotos.com
В РК ответили на слова Кравчука о возвращении Крыма на Украину

Ранее одно из крупнейших в мире агентств финансово-экономических новостей Bloomberg опубликовало на  своем сайте карту с изображением "ничейного" Крыма, а после жалобы украинских властей удалило ее.

- Крым становится лакмусовой бумажкой политической честности, - цитирует политика РИА Новости. - Публикация американского агентства Bloomberg - это первый шаг к принятию той данности, что полуостров является территорией Российской Федерации. Bloomberg, поддерживая свою высокую информационную репутацию, не решился показать Крым украинской территорией.

Иоффе считает, что приезд западных журналистов в Крым позволит снять все сомнения и вопросы насчет российского статуса полуострова.

- Святое журналистское правило писать о том, что не только слышишь, но и знаешь, сам увидел и выяснил, - отметил он. - Поэтому мы приглашаем всех, кто хочет порассуждать о Крыме, приехать к нам и увидеть, что здесь на самом деле происходит, и задать вопросы самим крымчанам.

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