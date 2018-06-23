Toyota Camry: Почему новое поколение седана стало лучшим в истории

Новая Toyota Camry добралась до России. "РГ" протестировала восьмое поколение популярного седана и убедилась, что бестселлер японской марки стал недосягаем для конкурентов. Объясняем почему.

Как снаружи

Премьера бизнес-седана состоялась в рамках моторшоу в Детройте еще в январе 2017 года. Новая Camry построена на глобальной архитектуре TNGA (Toyota New Global Architecture). Она позволила сделать модель длиннее на 35 мм (4 885 мм), шире на 15 мм (1 840 мм) и ниже на 25 мм (1 455 мм).

Я никогда не был большим поклонником Camry - визуально она казалась мне слишком скучной, да и внутри особенно не вдохновляла. Но у нас в стране она заработала себе репутацию самой желанной машины. И понятно почему - надежность и ликвидность на вторичном рынке заставляли россиян покупать тысячи седанов из года в год.

В итоге на Camry ездят все, начиная от чиновников и заканчивая домохозяйками, а сама машина уверенно лидирует в своем сегменте. Казалось бы, чего еще желать? Но японцы абсолютно верно решили, что долго почивать на лаврах не стоит, нужны кардинальные изменения, которые отбросят ближайших конкурентов далеко назад.

Глядя на новый седан, понимаешь, что дизайнеры пошли по верному пути. Автомобиль за счет изящных линий кузова и выштамповок стал выглядеть стильнее, агрессивнее и спортивнее. Да, говоря о новых машинах, эти слова использовали уже тысячу раз, но Camry действительно внешне кардинально изменилась.

Визуально новый седан Toyota не вызовет у вас неожиданный приступ зевоты, как это было с прошлым поколением. Спереди в первую очередь выделяется широкий и массированный бампер, похожий на китовый ус, а сзади обращаешь внимание на спойлер и фонари, которые глубоко заходят на задние крылья.

Как внутри

Кардинальные изменения коснулись и интерьера - внутри поменялось практически все! От предыдущего поколения осталась лишь голубая подсветка кнопок.

Теперь у Camry новая приборная панель с семидюймовым цветным TFT-дисплеем и огромный проекционный дисплей (10,5 дюйма). Мультимедийный комплекс Toyota Touch 2 очень живо реагирует на прикосновения, отличается неплохой графикой и явно удобнее предшественника.

Большое спасибо японцам за то, что они не пошли на поводу у модных тенденций и полностью не отказались от физических клавиш. Регулировать громкость музыки и искать радиостанции по-прежнему удобнее старым способом.

Интуитивно понятный блок климата расположился под тачскрином мультимедийки, еще ниже - USB-порт с откидной крышкой и площадка для беспроводной зарядки. Центральный тоннель вместил в себя электронный ручник, кнопку автоматического удержания машины (Auto Hold) и блок управления обогрева и вентиляции сидений.

Большой плюс: круиз-контроль переехал на правую спицу руля. Toyota все-таки решила отказаться от подрулевого рычажка справа внизу, который многим не нравился.

Слева от руля блок клавиш, включающих систему автоматического переключения дальнего света на ближний, круговой видеообзор, а также подогревы руля и лобового стекла. Кстати, сама "баранка" уменьшилась в диаметре на сантиметр и совершает от упора до упора всего два с половиной оборота. Руль компактный и удобный.

Отдельная история - это передние кресла. Оказавшись в них, сразу понимаешь, что дальние поездки на Camry не станут большой проблемой. Они очень мягкие, с отличной боковой поддержкой и профилем. Одно удовольствие!

Несмотря на то, что колесная база увеличилась, места сзади больше не стало, наоборот, оно чуть уменьшилось. Но не стоит переживать по этому поводу, по запасу пространства на втором ряду Camry была и остается одним из лидеров сегмента. Здесь его все еще очень и очень много.

У пассажиров королевские условия. С помощью специального блока в подлокотнике, который оснащен сенсорными клавишами, можно управлять спинками заднего дивана, отдельной климатической установкой, подогревом сидений, задней шторкой, аудиосистемой.

Багажник стал меньше. Полезный объем сократился на 13 литров - до 493 литров. У версий с электрорегулировкой спинки заднего дивана эта цифра составляет 469 литров. В то же время улучшилась форма грузового отсека.

К качеству материалов сложно придраться, везде мягкая и приятная на ощупь кожа. Серебристого пластика и пластмассового дерева минимум, да и эти детали, честно говоря, в глаза не бросаются и не кажутся дешевыми. Все на высоком уровне.

Toyota не обошлась и без самых современных электронных помощников. У седана есть система слежения за рядностью движения с автоматическим подруливанием обратно в полосу, адаптивный круиз-контроль с возможностью торможения до полной остановки и последующим началом движения.

Все вышеперечисленное, конечно, очень важно, но главное другое - Camry, наконец, избавилась от часов на передней панели, у всех стеклоподъемников появился автоматический режим, а педаль ножного привода стояночного тормоза отправилась на свалку истории!

Как едет

Все журналисты, которые протестировали машину, отмечали, что новая Camry гораздо лучше предыдущей ведет себя на дороге. Такое единодушие в оценках казалось даже странным. Не может же всех сразу очаровать японский седан? Тем интереснее было посмотреть на машину в деле.

В техническом плане изменений много. Но мы остановимся на основных. Как уже говорилось, Camry переехала на новую платформу, а у нее иное шасси и рулевое управление. Сзади вместо McPherson стоит многорычажка с разнесенными пружинами и амортизаторами. Практически весь кузов сварен из высокопрочной стали, японцы специально отказались от алюминия ради прочности и долговечности.

Теперь у седана новый топовый движок 3,5 литра, который специально для нашего рынка был дефорсирован до 249 л.с. (все ради налога). У этого мотора новые головки блока и комбинированная система впрыска. Сочетается он с опять-таки новой восьмиступенчатой АКП. И работает она превосходно: никаких подтупливаний, дерганий и больших пауз при переключении передач. Вы просто не заметите, как работает эта "коробка".

По паспорту машина стала чуть тяжелее и теперь достигает "сотню" не за 7,1 секунды, а за 7,7 секунды. В реальности такую разницу вы не почувствуете. Да, разгон Camry не вдавит вас в кресло и не заставит вспомнить все молитвы на свете, но назвать эту машину медленной язык не поворачивается. За неделю теста не было ни одной ситуации (а автомобиль эксплуатировал как в городе, так и на трассе), когда бы мощности не хватало. За городом можно смело идти на обгон и не бояться, что вовремя завершить маневр у вас не получится. Плюс ко всему этот мотор вполне можно назвать экономичным. Расход на уровне 11-12 литров в смешанном цикле - отличный результат.

Еще один важный момент - управляемость. К этой Camry не надо привыкать - она рулится очень и очень классно. Японцам удалось, казалось бы, невозможное, машина сильно добавила в управляемости, при этом не расстреляла и в комфорте. Ты полностью чувствуешь автомобиль: поворотах нет ни сильных кренов, ни раскачки. Усилие на руле меняется в зависимости от скорости движения, но даже при солидных цифрах на спидометре Camry устойчива и реакции на ваши движения полностью понятный и точны. Теперь седан Toyota просто доставляет вас из пункта А в пункт Б, но и дарит эмоции.

Поработали японцы и над тем, чтобы в салоне было как можно тише - и им это тоже удалось. У Camry теперь пятислойная шумоизоляция моторного отсека, все сервисные отверстия в дверях закрыты заглушками, а задняя полка получила усиленную "защиту".

Подвеска боится лишь больших ям, во всем остальном - никаких ограничений. Люки, стыки, лежачие полицейские и мелкую рябь на асфальте она отрабатывает на отлично! Да и на разбитой дороге пробить подвеску нужно еще очень сильно постараться. За время теста удалось обнаружить лишь один минус - "юбка" бампера. В городских условиях не ободрать и не поцарапать ее вряд ли у вас получится.

Что в итоге

Новая Toyota Camry полностью изменилась. Она стала приятной снаружи и внутри, технологичной, драйверской, а также избавилась от всех тех минусов, за что ее так усердно критиковали. В итоге японцы сделали лучшую Camry в истории, без всякого сомнения.

Глядя на российский рынок, понимаешь, что у этой машины сейчас нет конкурентов. Да, корейцы хороши, но при детальном сравнении все равно будет выигрывать седан Toyota. Один из плюсов японского седана - большой выбор комплектаций. Их семь. Базовый "Стандарт" стоит 1 399 000 рублей, а за полностью упакованную Camry надо будет отдать 2 341 000 рублей.

Кроме двигателя 3,5 литра можно заказать или 2,0 литровый движок (150 л.с.), который больше подойдет для тех, кто из городов особо не выезжает, или 2,5 литровый агрегат (181 л.с.). Последний, как и в прошлой поколении, будет самым ходовым и устроит большую часть водителей. Но я бы, конечно, посоветовал остановить свой выбор на V6, это самый правильный вариант для этой машины.