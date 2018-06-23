Трамп продлил санкции в отношении КНДР через 10 дней после Сингапура

Саммит между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, прошедший 12 июня в Сингапуре, завершился обещанием Северной Кореи достичь "полной денуклеаризации". Стороны приняли решение не раскрывать детали общения двух лидеров и огласить подробности будущего взаимоотношений стран на последующих переговорах, однако спустя десять дней никакого конкретного прогресса в них достигнуто не было. Более того, в пятницу Белый дом продлил действие указа , действующего с 2008 года, согласно которому Северная Корея представляет "чрезвычайную угрозу" для Соединенных Штатов.

Цена обещаний

В своем совместном заявлении с президентом США Дональдом Трампом 12 июня в Сингапуре северокорейский лидер Ким Чен Ын "подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова". Как отмечает AFP, эта смутная формулировка разочаровала ожидания экспертов, тем более что в ней не упоминается о необходимости того, чтобы данный процесс был "поддающимся проверке и необратимым", как хотят Соединенные Штаты. Вместе с тем, госсекретарь США Майк Помпео уверяет, что это остается целью Вашингтона, и настаивает на том, что термин "полный" означает "поддающийся проверке и необратимый".

Со своей стороны, похоже, Вашингтону также удобно ограничиваться расплывчатыми формулировками и ни к чему не обязывающей риторикой. В Белом доме говорят о том, что денуклеаризация начнется "очень быстро" (заявление Трампа от 12 июня), что она даже "уже началась" (заявление Трампа от 21 июня), что Ким Чен Ын "понимает настоятельную необходимость (ядерного разоружения)" (заявление госсекретаря Майка Помпео от 13 июня). Глава американской дипломатии на следующий день после саммита даже заявил о том, что "основная часть ядерного разоружения" Северной Кореи должна закончится к концу 2020 года. Наконец, финалом этой "красивой истории примирения сторон" по идее должно было стать высказывание главы Белого дома, сделанное 13 июня, что от "Северной Кореи больше не исходит ядерная угроза".

Но эта уверенность, как справедливо подмечает французское информационное агентство, основана только на том слове, которое северокорейский лидер дал американскому президенту в ходе их исторического рандеву тет-а-тет. "Сингапурское заявление о принципах" должно стать предметом последующих переговоров для уточнения обязательств сторон и последующего расписания двусторонних встреч. Как известно, Трамп и Ким успели поговорить о многих вещах, но дискуссии, по имеющейся информации, не были достаточно продвинуты, чтобы зафиксировать провозглашенные сторонами обязательства в письменной форме, как, в частности, просил Майк Помпео. Реальные дипломатические переговоры по выполнению обязательств саммита пока так и не начались. Хотя ранее появлялись сообщения о том, что глава американской дипломатии мог уже на этой неделе прибыть в Пхеньян и начать переговоры со своим северокорейским коллегой. По крайней мере, об этом объявил Дональд Трамп после саммита. "Мы общаемся с правительством Северной Кореи", - таким заявлением пока что ограничился и пресс-секретарь госдепа.

Похоже, Вашингтон и Пхеньян, образно говоря, продолжают играть в геополитические шахматы на ядерной доске, с каждым днем побуждая наблюдателей быть более скептичными. Спустя десять дней после саммита, похоже, все опять встает с ног на голову, даже несмотря на то, что северокорейская сторона согласилась передать США останки американских солдат, погибших в Корейской войне в начале 1950-х годов.

"Это одно из самых наивных высказываний, когда-либо сделанных американским дипломатом", - сказал Томас Райт из Института Брукингса, комментируя слова госсекретаря Майк Помпео о том, что Ким Чен Ын "дал личное обязательство и поставил свою репутацию на карту". "Если он (Помпео) действительно так считает, это страшно", - добавил эксперт.

На Трампа давят "ястребы"?

Можно не сомневаться в том, что Белый дом в северокорейском вопросе в ближайшее время столкнется с колоссальным давлением консервативно настроенных политиков, которые не испытывают никаких иллюзий в отношении "внезапно изменившего свою позицию Пхеньяна". Большую роль в этом традиционно играют и еще сыграют различные "мозговые центры" и НПО, традиционно крайне негативно настроенные к подобным режимам и представляющие свои "объективные рекомендации" в Белый дом и на Капитолий, где их "заключений" ждут конгрессмены-неоконы. В этом смысле показательна позиция Абрахама Дания из аналитического центра Wilson Center, который выступил на слушаниях перед Конгрессом на этой неделе. "Учитывая неоднократные нарушения Северной Кореей различных соглашений в прошлом, на этот раз очень мало оснований доверять им", - сказал Дания, найдя полное понимание у законодателей.

Сенатор Чак Шумер из Нью-Йорка, лидер демократического меньшинства, сказал, что встреча на высшем уровне Трампа с Кимом была непростой. "Мы должны относиться к этим переговорам гораздо более серьезно…, - сказал он в своем заявлении. - Говорить, что проблема Северной Кореи решена, - это не так".

Не меньшего пессимизма преисполнены и американские военные. Министр обороны Джеймс Мэттис заявил в среду, что Пхеньян до сих пор не предпринял никаких действий по демонтажу своей атомной программы. "Подробные переговоры не начались, так что не ожидайте быстрого результата", - сказал он. А в госдепе напомнили, что полигон ядерных испытаний Punggye-ri и его подземные туннели, были официально демонтированы 24 мая, за три недели до Сингапурского саммита. Вместе с тем, нельзя не отметить тот факт, США и Южная Корея отменили свои совместные военные учения, которые были запланированы на август. В Пентагоне дали понять, что целью этого шага является поддержка дипломатических переговоров между США и КНДР. Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что отмененные учения включали операцию Ulchi Freedom Guardian, в которой должны были быть задействованы 17 500 американских военных, а также две тренировки в рамках корейской военно-морской программы, запланированные на следующие три месяца. Пока неясно, будут ли приостановлены крупные совместные учения, намеченные на весну 2019 года, сообщает ВВС. Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн подверг критике позицию президента в отношении учений, назвав ее "вздорной ошибкой". "Мы не должны налагать на себя бремя предоставления так называемых "добросовестных" уступок в качестве цены на продолжение диалога", - сказал он после саммита в Сингапуре.

Санкции продолжатся

Майк Помпео на днях заявил, что санкции против Северной Кореи останутся в силе, поскольку переговоры по поводу ее ядерного арсенала все еще продолжаются. Однако северокорейские государственные СМИ сообщили, что Трамп согласился "снять санкции" в качестве жеста доброй воли для улучшения отношений.

Пока дипломаты и журналисты двух стран "наводят тень на плетень", в пятницу Трамп принял конкретное решение, абсолютно противоположное его высказываниям после саммита в Сингапуре. "Действия и политика северокорейского правительства по-прежнему создают уникальную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - написал Дональд Трамп 22 июня в уведомлении конгрессу. Он продлил на следующий год состояние чрезвычайного положения из-за "существования и риска распространения расщепляющегося оружия на Корейском полуострове, а также действий и политики правительства Северной Кореи". Это положение действует с 2008 года, охватывая три американских президентства. В этом уведомлении Трамп сообщил о продлении санкций в отношении Пхеньяна.

"Промежуток между риторикой президента Трампа и тернистой геополитической реальностью несколько расширился в пятницу, когда Белый дом заявил, что продлит десятилетний исполнительный приказ, объявляющий чрезвычайную ситуацию в стране из-за ядерной угрозы от Северной Кореи. Объявление об этом появилось спустя несколько дней после того, как Трамп заявил миру, что "теперь все могут чувствовать себя намного безопаснее" после его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. "Больше нет ядерной угрозы от Северной Кореи", - написал Трамп в своем Twitter. По-видимому, все еще есть", - констатирует The New York Times.