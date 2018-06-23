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Трейлер: клерки против зомби и роботов в хорроре "Офисный беспредел"

Новость 23.06.2018, 18:50 | Текст: Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube доступен русский трейлер новой "комедии ужасов" "Офисный беспредел" (Office Uprising), при самом беглом рассмотрении оказывающейся, судя по всему, нелегитимным ремейком недавнего "Эксперимента "Офис". Но в этот раз - с зомби, а не просто осатанелым "планктоном".

Сюжет прост, как от мертвого осла уши: сотрудник оружейной компании внезапно обнаруживает, что энергетический напиток превращает его коллег в плотоядных кадавров.

Происходящее расстройство немедля вытекает в рубилово. При этом момент с "оружейная компания" особо важен, поскольку дает возможность блеснуть в кадре всем милитаристским арсеналом. Вплоть до боевых роботов.

Фото: youtube.com
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Режиссер - каскадер Лин Одинг, ставивший, помимо прочего, эпизоды для gore-феерии "Кровавая езда", сериалов "Колония", "Медики Чикаго", "Полиция Чикаго" и "Чикаго в огне". Над сценарием поработал автор отличного хоррора "Заноза" (Splinter, 2008) Йен Шорр.

В ролях: Брентон Туэйтс ("Окулус", "Боги Египта", "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"), Джейн Леви ("Не дыши", "Зловещие мертвецы: Черная книга"), Каран Сони (таксист Допиндер из "Дэдпулов"), Закари Ливай ("Клава, давай!").

Российская премьера - 19 июля.

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