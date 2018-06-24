На поиски пропавшего на Камчатке мальчика вылетел вертолет

В Усть-Большерецком районе Камчатского края в воскресенье продолжились поиски пропавшего в пятницу пятилетнего мальчика. Как сообщает пресс-служба регионального Главка МЧС, на поиски отправился вертолет МИ-8 Росгвардии со спасателями на борту. Весь день они планируют обследовать территорию лесного массива своздуха с помощью тепловизора, которым оснащено воздушное судно.

По данным ведомства, за два дня поисков было обследовано 49,6 квадратных километров леса, с воздуха с помощью шести беспилотников осмотрено пять квадратных километров. В поисках были задействованы 209 человек - спасатели, пожарные, полицейские, военные, пограничники, сотрудники СКР, представители добровольного поисково-спасательного отряда, волонтеры из местных жителей.

Напомним, что ребенок пропал в пятницу днем - в промежутке с 12 до 13 часов он ушел погулять и не вернулся. Очевидны утверждают, что около 13-30 он направился в сторону леса.

СК РФ по Камчатскому краю по факту безвестного исчезновения ребенка возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство". В ведомстве отметили, что ребенок страдает аутизмом и легко мог заблудиться в лесу.