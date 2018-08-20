Депутаты Госдумы изучат обстоятельства гибели мальчика в Ступине

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей принял решение обратиться в правоохранительные органы и запросить информацию о гибели ребенка в подмосковном Ступине. Напомним, по предварительной информации, мать оставила 5-летнего сына в припаркованном автомобиле, где ребенок задохнулся.

"Мы завтра направим от комитета соответствующие запросы на имя главы Следственного комитета [Александра] Бастрыкина и генерального прокурора [Юрия] Чайки", - передает РИА Новости заявление первого заместителя председателя комитета Госдумы Ольги Окуневой.

Депутаты также намерены уточнить статистику аналогичных случаев, а в последствии организовать профилактические беседы с родителями для предупреждения таких трагедий.

Ранее МВД сообщило о возбуждении по факту смерти ребенка в Ступине уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.