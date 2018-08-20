ГИБДД: Велосипедистов могут наказать за оставление места ДТП

Велосипедистов, уехавших с места аварии, могут привлекать к административной ответственности. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Правда, наказание будет не таким существенным, как для автомобилистов. За оставление места ДТП на велосипедиста могут составить протокол по статьям 12.29 и 12.30 КоАП. В этом случае штраф составит до 800 рублей.

Как отметили в столичной автоинспекции, за семь месяцев этого года в Москве зафиксировано 131 ДТП с участием велосипедистов. В 21 проценте случаев причиной аварии стали нарушения ПДД велосипедистами.