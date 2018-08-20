В Костроме возбудили дело о тортах с сальмонеллой

Следствие в Костроме возбудило дело по факту заражения жителей областного центра сальмонеллезом после употребления некачественных тортов. Об этом сообщает региональное Следственное управление СКР.

О массовом заболевании детей сальмонеллезом стало известно в середине июля, когда о наплыве заболевших в медицинские учреждения сообщили СМИ. По данным следствия, с 1 по 16 июля на территории Костромы был зарегистрирован факт массового заболевания детей опасной кишечной инфекцией.

- В результате не менее одиннадцати несовершеннолетних обратились за медицинской помощью и были госпитализированы в различные медучреждения, где им в дальнейшем был поставлен диагноз "сальмонеллез", - сообщили в СК.

Родители пострадавших детей рассказали, что покупали торты в одной из торговых сетей. Проведенная специалистами Роспотребнадзора проверка выявила на проблемном кондитерском производстве многочисленные факты нарушения санитарных норм. В результате деятельность кондитерского цеха была приостановлена по решению суда.

Сейчас все пострадавшие уже выписаны из больницы и переведены на амбулаторное лечение.

По факту заражения людей сальмонеллезом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Санкция статьи предусматривает до двух лет заключения.