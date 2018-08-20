В Твери загорелся торговый центр

В Твери произошел пожар в торговом центре на улице Можайского. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 04:32 20 августа. По словам официального представителя ГУ МЧС по Тверской области Натальи Козыревой, поскольку в тот момент здание пустовало, никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.

В ликвидации пожара участвовали 44 человека и 15 единиц техники. Кроме того, здание обследовали восемь звеньев газодымозащитной службы.

Общая площадь ТЦ - полторы тысячи квадратных метров. От огня пострадали 250 "квадратов".

- В 6:33 возгорание было локализовано, в 8:41 было объявлено о полной ликвидации пожара, - сообщила Наталья Козырева.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки. В ведомстве уточнили, что в начале лета у помещений, где произошло ЧП, сменился арендатор, в магазине был произведен ремонт.