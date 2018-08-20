Крупный пожар произошел сегодня в Омске. Загорелся магазин спортивных товаров на улице Рождественского.

В настоящее время на месте происшествия работают шесть звеньев газодымозащитной службы.

- По предварительным данным, пострадавших нет, - сообщил "РГ" руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области Денис Ахрамов. - Персонал и покупатели успели эвакуироваться.

У магазина загорелась кровля. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Возгорание удалось оперативно локализовать. Причины случившегося пока неизвестны.