Число пострадавших в массовом ДТП в Дагестане выросло

Количество пострадавших в крупном ДТП в Карабудахкентском районе Дагестана выросло до 20 человек, среди них пять детей. Ранее сообщалось о том, что в аварии травмы получили 18 человек.

По данным РИА Новости, часть пострадавших - 11 человек, в том числе двое детей - госпитализированы в центральную больницу города Избербаш. Один из раненных в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Напомним, что авария произошла около 8:30 неподалеку от села Ачи-Су. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским микроавтобусом. От удара "Газель" перевернулась, а затем произошло столкновение еще трех машин.

К ликвидации последствий аварии привлечено 28 человек и восемь единиц техники. Возгорания на месте нет, движение не нарушено. На месте ДТП работают сотрудники полиции.