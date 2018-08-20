Все участники нападений на силовиков в Чечне оказались подростками

Участники серии нападений на полицейских в Чечне оказались подростками. Об этом заявил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, чьи слова приводит ТАСС.

Отмечается, что самому младшему из преступников было 11 лет, а старшему - 17. Таким образом среди нападавших не было ни одного совершеннолетнего.

- Цель у них была - давить мирных граждан, а преградили им дорогу полицейские. Среди гражданского населения нет ни единого пострадавшего. Полицейских, конечно, ранили этими наездами, они находятся в достаточно тяжелом состоянии, но в стабильном, их жизни ничего не угрожает, - заявил Умаров.

Он также опроверг информацию о погибшем в результате перестрелки с боевиками сотруднике полиции.