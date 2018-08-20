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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео нападения боевиков на полицейского в Чечне

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

Опубликовано видео, на котором запечатлен момент, когда боевик за рулем автомобиля Mercedes сбивает сотрудника полиции, попытавшегося его остановить.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Из записи ясно, что инцидент произошел на перекрестке, предположительно, улиц Ханкальская и Ионисиани. От сильного удара стража правопорядка на несколько метров отбросило в сторону. Автомобиль преступника сильно занесло, но он справился с управлением и продолжил погоню.

Напомним, этот случай произошел примерно в 10.20. По данным источника в силовых структурах, в Mercedes, кроме водителя, также был несовершеннолетний. Боевики намеревались взорвать на посту МВД автомобиль, в котором были баллоны с пропаном. У них это не получилось, сработало только слабое взрывное устройство в багажнике. После этого началась погоня. Позже их все же удалось остановить и ликвидировать.

Ранее, в 10.00 двое неизвестных с ножами напали на отдел полиции по Шалинскому району. Они попытались прорваться на территорию отдела полиции и нанесли двум стражам правопорядка ножевые ранения, но ответным огнем были ликвидированы. Также оказалась раненой случайная прохожая.

Примерно в это же время смертник осуществил самоподрыв возле поста ДПС в селении Мескер-Юрт Шалинского района республики. Раненых среди мирного населения и правоохранителей не оказалось, погиб лишь террорист.

А в 10.30 произошло еще одно боестолкновение в Грозном на пересечении улиц Первомайская и Исаева. Мужчина открыл огонь по силовикам. В результате инцидента один сотрудник полиции скончался. Данных о нападавших, а также то, сколько их было, пока нет.

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