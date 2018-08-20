Взрыв бомбы: В Чечне произошло третье нападение на полицейских

В Чеченской Республике произошло третье за день нападение на сотрудников МВД. На этот раз боевик-смертник привел в действие взрывное устройство возле поста полиции в городе Шали.

Как рассказал "РГ" источник в правоохранительных структурах региона, жертв среди мирного населения и силовиков удалось избежать. В результате взрыва погиб лишь сам террорист.

Напомним, ранее в Шали двое мужчин, вооруженных ножами, напали на районный отдел полиции. А в Грозном террорист на Mercedes сбил сотрудников полиции.

Кстати, глава Чечни Рамзан Кадыров сейчас находится на священном хадже в Саудовской Аравии. Намерен ли он прервать поездку и вернуться в Чечню, пока не ясно.