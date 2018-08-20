Сестры Хачатурян дали развернутые признательные показания

Прокуратура располагает сведениями о сексуальном насилии Михаила Хачатуряна над своими дочерьми Кристиной и Ангелиной. Об этом сообщила представитель прокуратуры на заседании Мосгорсуда, где рассматривается жалоба защиты на арест сестер.

"У прокуратуры есть сведения о применении в отношении сестер Кристины и Ангелины Хачатурян их отцом сексуального насилия, в связи с этим прошу провести заседание в закрытом режиме", - сказала прокурор.

В свою очередь адвокат Алексей Липцер сообщил суду, что вопросы сексуального насилия в рамках заседания обсуждаться не будут. В итоге суд, проверяющий законность ареста старшей из трех сестер - Кристины Хачатурян, в закрытии судебного процесса отказал. Перед началом заседания еще один адвокат Алексей Паршин, который представляет интересы средней сестры Ангелины Хачатурян, сообщил, что защита будет настаивать на переквалификации обвинения с убийства на самооборону. "Изучив материалы, защита не видит оснований для признания вины в убийстве. Мы будем настаивать на переквалификации обвинения в сторону самообороны", - сказал адвокат.

Следователи предъявили трем сестрам обвинение в убийстве 57-летнего отца, тело которого с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания.