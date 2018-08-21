Число аварий с автобусами снова выросло

Количество аварий по вине водителей пассажирского транспорта по-прежнему растет. Об этом свидетельствует статистика Госавтоинспекции за 7 месяцев этого года. Судя по ней, водители автобусов не уступают пешеходам на переходах, а также тем, кто имеет преимущество. Также на маршруты выпускают транспорт с неисправной тормозной и рулевой системами. Повсеместно нарушается режим труда и отдыха водителей.

Госавтоинспекция проанализировала причины аварий на пассажирском транспорте. Большинство таких ДТП происходит по вине водителей. Но при росте общего количества аварий, совершенных по вине водителей автобусов, удалось не допустить роста тяжести их последствий.

Так, за семь месяцев этого года по вине водителей автобусов произошло 3141 ДТП. Это на 3,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибли 116 человек, что на 20,5 процента меньше. Получили ранения 4667 человек. Снижение составило 0,3 процента.

Большая часть аварий совершается при регулярной перевозке на муниципальных маршрутах. То есть в аварии попадают рейсовые автобусы. При этом количество таких аварий сократилось практически на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основными причинами ДТП при наездах на пешеходов, виноваты в которых водители автобусов, стали несоблюдение правил проезда пешеходных переходов (52%), в случаях столкновения - неправильный выбор дистанции (45%) и несоблюдение очередности проезда (24%).

Как сообщают в Госавтоинспекции, за 7 месяцев этого года за нарушения правил проезда пешеходных переходов привлечены к ответственности более 26 тысяч водителей автобусов, составлено около 10 тысяч материалов за превышение установленной скорости движения, 97 тысяч - за проезд на запрещающий сигнал светофора, 7,5 тысячи - за нарушение правил расположения автобуса на проезжей части дороги, 46 тысяч - за нарушение правил маневрирования, 80 тысяч - за нарушение требований дорожных знаков и разметки, 3 тысячи - за нарушение правил проезда перекрестков.

Автобусы выезжают с неисправными тормозами и уставшими водителями

Особое внимание ГИБДД обращает на причины, которые способствуют совершению ДТП. Это переутомление водителей, а также неудовлетворительное техническое состояние транспорта. В этом году возбуждено свыше 85 тысяч административных дел за управление технически неисправными транспортными средствами, при этом более 3 тысяч дел - за управление автобусами с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством. Выявлено 1,7 тысячи нарушений режима труда и отдыха водителей, возбуждено более 17 тысяч материалов - за нарушение правил использования тахографов.

Помимо этого выявлено 79 фактов, имеющих признаки состава преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В ходе проверок установлено, что компаниями-перевозчиками не проводятся предрейсовый медицинский осмотр водителей, а также контроль за техническим состоянием транспортных средств. В ряде транспортных средств отсутствовали либо не работали устройства контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха, так называемые тахографы, в некоторых случаях вносились изменения в конструкцию транспортных средств. То есть устанавливались дополнительные сиденья, заменялись световые приборы, демонтировались системы безопасности.

Только за 7 месяцев 2018 года за данные нарушения возбуждено 2 тысячи дел об административных правонарушениях в отношении перевозчиков, 3,5 тысячи дел - в отношении их должностных лиц.