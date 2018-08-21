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21.08.2018 14:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК РФ возбудил дело после гибели 5-летнего мальчика в машине

Текст: Михаил Фалалеев

Гибель пятилетнего мальчика, задохнувшегося в автомобиле, расследуется Следственным комитетом России. Старший помощник главы управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что возбуждено уголовное дело. Запрос в Генпрокуратуру и СК РФ о ходе расследования отправил и Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Известно, что в подмосковном Ступино мама оставила ребенка в автомобиле, заперев двери и окна, а сама отправилась устраиваться на работу. Вернулась через 2,5 часа. Ребенок умер в страшных муках. Сама мама тоже попала в больницу с нервным срывом. Впрочем, ее признали вменяемой.

Депутаты Госдумы изучат обстоятельства гибели мальчика в Ступине

Кстати, правила дорожного движения запрещают оставлять детей младше семи лет одних в машине. Но не исключено, что это требование будет изменено - возраст детей увеличат, ведь в России ежегодно из-за халатности забывчивых родителей в закрытых автомобилях гибнет около 15 детей.

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах рассказали об исследовании, проведенном в интересах судебной медицины. Шесть автомобилей серебристого цвета три летних дня перемещали с солнцепека в тень. В автомобиле, стоящем под палящими лучами солнца, температура в салоне за час достигла +71°С. В салоне машины, припаркованной в тени, - "всего лишь" +48°С. При этом температура 41 - 42°С может спровоцировать у взрослого человека необратимые поражения внутренних органов и смерть. А у ребенка температура тела поднимется до 40 градусов примерно через час, если он будет находиться в автомобиле, припаркованном под солнцем, и через 2 часа, если машина будет стоять в тени. Тело ребенка перегревается в 3 - 5 раз быстрее, чем тело взрослого человека. Даже одно открытое окно не является гарантией того, что малыш не получит теплового удара, ведь в салоне сохранится парниковый эффект из-за недостаточного поступления воздуха. А так как детский организм в целом подвержен перегреву, легкий тепловой удар у детей развивается за 15 - 20 минут.

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