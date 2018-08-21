ФСИН назвала причину массовых беспорядков в пермской колонии

Массовые беспорядки, которые попытались инициировать пятеро заключенных колонии №37 Пермского края, направлены на смену руководства исправительного учреждения. Эту версию озвучили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ ФСИН.

Как пояснили в ведомстве, в колонии отбывают наказание бывшие сотрудники силовых органов. Осужденные не подчиняются законным требованиям сотрудников учреждения и провоцируют их на применение адекватных мер. Таким образом, они стараются сместить требовательного начальника колонии и используют с этой целью родственные связи, а также знакомства в СМИ.

Напомним, 18 августа группа заключенных в колонии № 37 попыталась устроить массовые беспорядки. По данным СУ СК России по Пермскому краю, в жилом помещении одного из отрядов исправительной колонии несколько осужденных применили насилие в отношении сокамерника. Мотивом преступления стала месть за содействие, оказанное пострадавшим администрации учреждения.

Их действия были пресечены сотрудниками колонии. Следователи проводят проверку по данному инциденту.