ФСИН назвала причину массовых беспорядков в пермской колонии

Новости

Экс-адвоката Дональда Трампа взяли под стражу 22:46
В Польше разбился военный вертолет 22:23
СК по Москве проверит обстоятельства сделанной на дому операции 22:03
ГАЗ показал экстремальные внедорожники на базе "Соболя 4х4" 22:00
Очевидец рассказал о посадке Ту-124 на Неву 21:40
Новое отделение реанимации открылось в больнице имени Демихова в Москве 21:24
СК начал проверку после обрушения лесов в центре Петербурга 21:22
Глава МИД Германии предложил создать аналог SWIFT‍ 21:10
Рябков: Россия ответит на новые санкции США без ущерба своим интересам 20:58
Посольство РФ назвало ущербной политику МИД Великобритании 20:55
Дэнни Бойл ушел с поста режиссера нового фильма о Джеймсе Бонде 20:53
В Петербурге сообщили о состоянии пострадавших при обрушении лесов 20:35
МИД: Заявления Microsoft рассчитаны на публичный wow-эффект 20:19
Пьяный кореец откусил ухо полицейскому 19:54
Захарова назвала санкции США элементом предвыборной кампании 19:48
В метро Москвы прокомментировали инцидент у станции "Воробьевы горы" 19:47
Девять человек сгорели на заводе в Корее 19:45
Путин и Абдалла II обсудили работу по возвращению сирийских беженцев 19:42
5 российских фильмов попали в лонг-лист "европейского "Оскара" 19:42
Онищенко посчитал, на сколько сокращает жизнь одиночество 19:28
"Локомотив" отдал Денисова в аренду "Крыльям Советов" 19:20
Экс-мэр Махачкалы предстанет перед судом 19:12
Президент Сербии: Мы рассчитываем на поддержку РФ и российское вооружение 19:00
В США заморожены российские активы на сотни миллионов долларов 19:00
Под Калининградом в море задержали нелегальных ловцов янтаря 19:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботизация создаст новые рабочие места
Почему роботизация создаст новые рабочие места
В ближайшие годы аномалии температуры станут нормой
В ближайшие годы аномалии температуры станут нормой
В России ежегодно в закрытых автомобилях гибнет 15 детей
В России ежегодно в закрытых автомобилях гибнет 15 детей
21.08.2018 16:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСИН назвала причину массовых беспорядков в пермской колонии

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)

Массовые беспорядки, которые попытались инициировать пятеро заключенных колонии №37 Пермского края, направлены на смену руководства исправительного учреждения. Эту версию озвучили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ ФСИН.

СК завел дело по факту избиения заключенных в читинской колонии

Как пояснили в ведомстве, в колонии отбывают наказание бывшие сотрудники силовых органов. Осужденные не подчиняются законным требованиям сотрудников учреждения и провоцируют их на применение адекватных мер. Таким образом, они стараются  сместить требовательного начальника колонии и используют с этой целью родственные связи, а также знакомства в СМИ.

Напомним, 18 августа группа заключенных в колонии № 37 попыталась устроить массовые беспорядки. По данным СУ СК России по Пермскому краю, в жилом помещении одного из отрядов исправительной колонии несколько осужденных применили насилие в отношении сокамерника. Мотивом преступления стала месть за содействие, оказанное пострадавшим администрации учреждения.

Их действия были пресечены сотрудниками колонии. Следователи проводят проверку по данному инциденту.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Форум "Армия - 2018"
Рябков: Россия ответит на новые санкции США без ущерба своим интересам
В Кремле назвали голословными обвинения России во вмешательстве в выборы
ФСИН назвала причину массовых беспорядков в пермской колонии
Москалькова обратилась в СЕ, ОБСЕ и ООН с просьбой освободить Бутину