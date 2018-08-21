В Кемерове охраннику "Зимней вишни" продлили арест

Центральный районный суд Кемерова продлил на три месяца арест охраннику сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" Сергею Антюшину.

- По решению суда он останется в СИЗО до 24 ноября, - сообщили "РГ" в Центральном районном суде.

Сотрудник частного охранного предприятия Антюшин был задержан 26 марта по уголовному делу о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя Вишня". Об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовали следователи. Ранее СК заявлял о том, что сотрудник ЧОПа при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. Однако сам охранник уверял, что кнопка включения сигнализации была неисправна, и он сообщал об этом начальству.

Вчера Центральный суд также продлил срок ареста техническому директору "Кемеровского кондитерского комбината" Георгию Соболеву. Сотрудник предприятия - основного владельца ТРЦ "Зимняя вишня" оставлен в СИЗО до 24 ноября.

Всего по делу о трагедии в "Зимней вишне" в качестве обвиняемых проходит одиннадцать человек. Ходатайства следствия о продлении срока содержания их под стражей будут рассмотрены в суде в ближайшие дни.