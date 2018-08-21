В Кемерове снесли ТРЦ "Зимняя вишня"

В Кемерове завершился демонтаж торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" , при пожаре в котором погибли 60 человек. На месте народного мемориала начались работы по установке памятного камня.

Демонтаж ТРЦ проходит в несколько этапов. Комплекс состоял из семи зданий из кирпича и железобетона. В настоящее время рабочие вывозят с площадки строительный мусор.

- Работает специализированная техника - большегрузы и экскаваторы, - сообщили "РГ" в городской администрации. - Затем начнется демонтаж подземной части здания - фундамента и коммуникаций.

На месте стихийного мемориала, куда кемеровчане приносили цветы и игрушки, начались работы по установке мемориального камня.

Как уже сообщала "РГ", снос "Зимней Вишни" начался 14 июля. Это решение было принято во время встречи губернатора Сергея Цивилева с семьями погибших и пострадавшими. После трагедии здание было признано непригодным к дальнейшей эксплуатации. По мнению горожан, "Зимняя вишня" всегда будет ассоциироваться с гибелью людей.