Возле снесенного в Кемерове ТРЦ установили памятный камень

Памятный камень установлен в Кемерове на месте народного мемориала жертвам пожара в "Зимней вишне".

Стихийный мемориал появился здесь в первые же дни после трагедии. Море живых цветов и горы мягких игрушек. Игрушки потом раздали по детским домам. Но мемориал, пусть и в урезанном виде, все равно сохранился. В середине июля рядом с ним, за металлическим забором заработала тяжелая техника.

Демонтаж надземных строений ТРЦ, за которым последует снос подвалов, фундамента и коммуникаций, завершился 21 августа. И сегодня же, как сообщили "РГ" в администрации Кемерова, на месте стихийного мемориала установили памятный камень. Работы по благоустройству продолжаются, а еще до них отсюда убрали торговые киоски и заменили тротуарную плитку.

Пожар в "Зимней вишне", случившийся 25 марта, унес жизни 60 человек, большинство из которых дети.