Ставропольский судья ушел в отставку после скандального видео

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края во вторник удовлетворила заявление председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова об отставке по собственному желанию. Заявление мужчина написал после того, как в начале августа в сети появилась провокационная видеозапись, на которой очень похожий на Макарова человек заходит в магазин с обнаженной женщиной.

Члены коллегии судей единогласно приняли заявление об отставке, передал корреспондент "РГ" из зала заседания.

- Полномочия Макарова Юрия Николаевича в качестве председателя районного суда прекращаются, - огласила решение председатель коллегии Татьяна Самойлова.

Видеозапись была сделана на одной из автозаправок Краснодарского края. К магазину при АЗС подъезжает белый внедорожник с номерами, которые совпали с номерами машины Макарова. Из него выходят мужчина и женщина, причем на женщине из одежды только туфли. После этого пара заходит в магазин, и мужчина снимает на телефон, как девушка покупает некий напиток.

20 августа Юрий Макаров, его помощник и секретарь ушли в трудовой отпуск, заявление об отставке по собственному желанию было подано в тот же день.

Сам председатель на заседании предпочел не присутствовать, о причинах отставки официально так же не говорится.