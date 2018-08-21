В Петербурге сообщили о состоянии пострадавших при обрушении лесов

В результате падения строительных лесов с крыши арки Главного штаба в Петербурге госпитализированы три человека. Двое мужчин получили травмы средней степени тяжести, состояние третьей пострадавшей - 16-летней девушки - оценивается как тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

По данным агентства, характер травм, полученных несовершеннолетней, уточняется. Также сообщается, что среди пострадавших оказался гражданин Италии.

Как ранее писала "РГ", из-за сильного ветра с арки Главного штаба на Дворцовой площади на прохожих сорвались строительные леса. Пострадали три человека - двое мужчин 1951 и 1981 годов рождения и 16-летняя девушка. На место ЧП выехали 22 спасателя и шесть спецмашин.

В пресс-службе МЧС уточнили, что за день специалисты ведомства совершили 72 выезда, связанных с ликвидацией последствий усиленного ветра, который наблюдается в Северной столице. В большинстве случаев спасатели предотвращали угрозу или ликвидировали последствия падения деревьев. 14 выездов были связаны с падениями слабозакрепленных конструкций.

По данным ведомства, в ближайшее время сильный ветер не покинет Санкт-Петербург. По прогнозам синоптиков, в городе ожидаются грозы, ливни, а также ветер с порывами до 15-18 метров в секунду.