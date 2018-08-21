В Северодвинске застрелили медведя-разорителя кладбища

В Северодвинске застрелили медведя, долгое время разорявшего местное кладбище.

Выследить медведя, который второй год подряд наведывался на северодвинское кладбище "Миронова гора", группе охотников помогли так называемые привады из тюленьих шкур и фотоловушки. Зверя заметили вечером 20 августа и сначала только подранили его. Медведь убежал в лес, но на рассвете 21 августа охотники с собаками настигли его и застрелили.

- Это был крупный зверь пяти-шести лет и весом примерно 160-170 килограммов, - рассказал "РГ" охотинспектор Северодвинского лесничества Геннадий Коротин. - Не доверчивый молодняк, а опытный, осторожный медведь. Обороняясь, он попытался напасть на охотников.

Осенью 2017 года медведь разорил несколько захоронений на городском кладбище. Поскольку возникла опасность для людей, его пришлось даже временно закрыть. Местные власти, правоохранительные органы и охотники организовали патрулирование территории и охоту на хищника, но безуспешно. Потом он впал в спячку, и проблема исчезла до весны. Однако этим летом медведь снова был замечен на кладбище.

- Такие случаи происходили и в других регионах страны. Причиной тому - традиция выкладывать печенье и конфеты на могилы. Диких животных привлекает это угощение, особенно в голодное время, - поясняет Геннадий Коротин.

Специалисты уверены, что застреленный медведь - тот самый, что разорял могилы прошлой осенью. Теперь эта опасность миновала. Охотники застрелили животное по лицензии и после проверки туши ветеринарной службой смогут распорядиться добычей по своему усмотрению.

Напомним, в ночь на 10 августа другой медведь объявился в самом центре Архангельска. Полицейский патруль сопровождал хищника до тех пор, пока он не напал на человека, после чего правоохранители стали стрелять на поражение.