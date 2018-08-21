СК назвал виновных в пожаре, уничтожившем 125 домов в центре Ростова

В Ростове-на-Дону сотрудники СК России продолжают расследование уголовного дела о крупнейшем в истории города пожаре, в котором сгорели 125 частных домов и 39 квартир. В огне погиб 76-летний мужчина, а 700 человек лишились жилья. Трагедия произошла 21 августа прошлого года.

- Следователи провели более 60 экспертиз, кроме потерпевших опросили 650 свидетелей, изучили большое количество фото и видеозаписей, - сообщили РГ в пресс-службе СКР. В итоге версия об умышленном поджоге, организованным ради многоэтажной застройки района, была признана несостоятельной.

Как оказалось, причиной возгорания стало короткое замыкание воздушных линий ЛЭП. Дело в том, что электропровода были смонтированы и эксплуатировались с нарушениями всех пожарных норм. В результате сильного ветра произошел перехлест проводов. Искры от короткого замыкания попали на несанкционированную мусорную свалку. Сначала загорелся сухостой, а затем огонь перекинулся на жилые дома. Распространению пламени способствовал сильный ветер и жара, ведь в регионе было объявлено о повышенной пожароопасности.

В итоге пламя в исторической части Ростова-на-Дону бушевало почти двое суток. Площадь пожара составила более десяти тысяч квадратных метров. Сгорели или оказались повреждены огнем 125 частных дома и 39 квартир в восьми многоэтажках. Из зоны возгорания эвакуированы 650 человек. При разборе завалов после пожара было обнаружено тело мужчины. Им оказался пенсионер 1941 года рождения. Всего за медицинской помощью обратились 58 человек.

Через несколько дней после пожара заявление об увольнении по собственному желанию написал глава Пролетарского района Юрий Поляков. Правоохратительные органы возбудили два уголовных дела.

- Предъявлено обвинение в халатности бывшему заместителю главы администрации Пролетарского района, которая не организовала контроль за выявлением мест несанкционированного размещения отходов, а также не провела работы по очистке и уборке территории, - сообщили в Следственном комитете РФ.

Кроме того, обвинение в причинение смерти по неосторожности предъявлено начальнику Восточного РЭС филиала ОАО "Донэнерго" и старшему мастеру производственного участка. Ведь они не соблюдали установленные требования по эксплуатации электроустановок. .

Кстати

Ростовским погорельцам из федерального бюджета выплачено 24,5 миллиона рублей. Единовременно пособие (свыше миллиона рублей) также получили родственники погибшего мужчины. По 400 тысяч рублей получили пять ростовчан, получившие вред здоровью.