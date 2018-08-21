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21.08.2018 10:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК назвал виновных в пожаре, уничтожившем 125 домов в центре Ростова

Текст: Николай Грищенко
В Ростове-на-Дону сотрудники СК России продолжают расследование уголовного дела о крупнейшем в истории города пожаре, в котором сгорели 125 частных домов и 39 квартир. В огне погиб 76-летний мужчина, а 700 человек лишились жилья. Трагедия произошла 21 августа прошлого года.

- Следователи провели более 60 экспертиз, кроме потерпевших опросили 650 свидетелей, изучили большое количество фото и видеозаписей, - сообщили РГ в пресс-службе СКР. В итоге версия об умышленном поджоге, организованным ради многоэтажной застройки района, была признана несостоятельной.

Фото: ТАСС
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Как оказалось, причиной возгорания стало короткое замыкание воздушных линий ЛЭП. Дело в том, что электропровода были смонтированы и эксплуатировались с нарушениями всех пожарных норм. В результате сильного ветра произошел перехлест проводов. Искры от короткого замыкания попали на несанкционированную мусорную свалку. Сначала загорелся сухостой, а затем огонь перекинулся на жилые дома. Распространению пламени способствовал сильный ветер и жара, ведь в регионе было объявлено о повышенной пожароопасности.

В итоге пламя в исторической части Ростова-на-Дону бушевало почти двое суток. Площадь пожара составила более десяти тысяч квадратных метров. Сгорели или оказались повреждены огнем 125 частных дома и 39 квартир в восьми многоэтажках. Из зоны возгорания эвакуированы 650 человек. При разборе завалов после пожара было обнаружено тело мужчины. Им оказался пенсионер 1941 года рождения. Всего за медицинской помощью обратились 58 человек.

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Через несколько дней после пожара заявление об увольнении по собственному желанию написал глава Пролетарского района Юрий Поляков. Правоохратительные органы возбудили два уголовных дела.

- Предъявлено обвинение в халатности бывшему заместителю главы администрации Пролетарского района, которая не организовала контроль за выявлением мест несанкционированного размещения отходов, а также не провела работы по очистке и уборке территории, - сообщили в Следственном комитете РФ.

Кроме того, обвинение в причинение смерти по неосторожности предъявлено начальнику Восточного РЭС филиала ОАО "Донэнерго" и старшему мастеру производственного участка. Ведь они не соблюдали установленные требования по эксплуатации электроустановок. .

Кстати

Ростовским погорельцам из федерального бюджета выплачено 24,5 миллиона рублей. Единовременно пособие (свыше миллиона рублей) также получили родственники погибшего мужчины. По 400 тысяч рублей получили пять ростовчан, получившие вред здоровью.

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