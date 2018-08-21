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21.08.2018 13:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале предъявлены обвинения подросткам, убившим инвалида

Текст: Татьяна Воробьева

Четверым подросткам из города Березовского предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Несовершеннолетние, которым от 14 до 16 лет, проходят фигурантами по делу об убийстве 20-летнего парня с инвалидностью.

Напомним, тело молодого человека со следами побоев нашли 10 августа в районе гаражей близ дома на улице Исакова. Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти юноши стала черепно-мозговая травма. По подозрению в совершении этого преступления задержали четверых подростков.

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 - Все участники инцидента задержаны. Им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.4 ст.111 УК РФ), - сообщили в пресс-службе свердловского Следственного комитета, подчеркнув, что наказание по этой статье для несовершеннолетних не может превышать десяти лет лишения свободы, независимо от того, насколько тяжкое преступление они совершили.

Уголовное дело взял на контроль центральный аппарат СК России.

Один из фигурантов уголовного дела - ранее судимый 16-летний парень - был заключен по стражу сразу же. По версии следствия, именно он принимал наиболее активное участие в избиении пострадавшего. Трое его сообщников были задержаны, сегодня суд рассмотрит ходатайство и об их аресте.

В скором времени решится вопрос, помещать ли в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей 13-летнюю девочку, которая была в компании этой четверки во время совершения преступления: она не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, но может быть на срок до трех лет ограничена в свободе передвижения.

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