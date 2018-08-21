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21.08.2018 11:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Златоусте вынесли приговор учительнице, унижавшей первоклассников

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Златоустовский городской суд вынес приговор педагогу начальных классов местной школы № 10, обвиняемой в неисполнении обязанностей по воспитанию детей (статья 156 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетних (пункт "б" части 2 статьи 111 УК РФ). Подсудимая признана виновной по всем статьям, однако получила условное наказание, сообщили во вторник в судебной инстанции.

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- По статье 111 УК РФ суд приговорил педагога к двум годам условного наказания с испытательным сроком в два года и запретом заниматься педагогической деятельностью еще на два года, - сообщила консультант Златоустовского суда Гульфира Крылова. - По статье 156 УК РФ подсудимой назначен штраф в размере 70 тысяч рублей, от которого она освобождена в связи с истечением сроков давности.

По словам гособвинителя, заместителя прокурора Златоуста Андрея Скобочкина, решение суда полностью соответствует позиции прокуратуры и по квалификации преступлений и по назначенному наказанию. С учетом личности и послужного списка подсудимой, имеющей 20-летний педагогический стаж и доселе к уголовной ответственности не привлекавшейся, прокуратура не требовала для нее более серьезного наказания. Хотя санкцией статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью предусмотрено  до 10 лет заключения. Окончательное решение о том, будет ли обжалован приговор, будет принято после его изучения, отметил Скобочкин.

Как уже сообщала "РГ", история учительницы начальных классов, стимулировавшей успеваемость "нестандартными" методами, в арсенал которых входило публичное унижение провинившихся, а иногда и рукоприкладство, возмутила не только жителей Златоуста, но и широко обсуждалась в стране.

Поначалу общественность встала на защиту заслуженного педагога, заявив, что в основу "учительского дела" легли беспочвенные наветы. А правоохранительные органы под давлением общественного мнения даже прекратили уголовное преследование, направив собранные материалы на дополнительную проверку.

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Однако скоро дело о жестоком обращении с учениками возбудили вновь. А после комплексной психолого-психиатрической экспертизы всех учащихся первого класса появилось и второе - о причинении тяжкого вреда здоровью одной из девочек, наиболее часто подвергавшейся унижению со стороны педагога. Как уже сообщала "РГ", первая учительница намеренно коверкала фамилию ребенка, не выпускала в туалет и применяла физическую силу.

По версии следствия, учительница намеренно вызывала к нерадивым ученикам пренебрежительное отношение и насмешки со стороны сверстников. Это создавало в классе особую атмосферу, оставившую негативный отпечаток на всех участниках учебного процесса.

Суд над педагогом продолжался больше года. За это время были доброшены более ста свидетелей и часть из девяти официально признанных потерпевшими первоклассников, родители которых не возражали против их приглашения в суд.

Исковых требований о компенсации причиненного вреда родители во время рассмотрения уголовного дела не заявляли. Но после вступления в силу обвинительного приговора смогут это сделать в рамках гражданского судопроизводства, отметили в прокуратуре.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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