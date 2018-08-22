Эксперт прокомментировал посадку Ту-204 с горящим двигателем

Заход на посадку и посадка по-прежнему остаются самыми сложными этапами полета. Об этом рассказал "РГ" президент Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Валерий Шелковников. В среднем это лишь 5% от общего полетного времени. Но именно на таком коротком отрезке происходит около 60% авиакатастроф.

К счастью, 202 пассажира самолета авиакомпании Red Wings, летевшие накануне из Уфы в Сочи, отделались лишь сильным стрессом. После взлета у Ту-204 на высоте 200 метров загорелся двигатель. В 5.06 часов по местному времени авиалайнер совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.

Посадки с горящим двигателем не редкость. За примерами далеко ходить не надо. В июне этого года самолет ATR 72-500 авиакомпании Air New Zealand был вынужден вернуться в аэропорт Нейпира в Новой Зеландии из-за ЧП: у лайнера, который совершал рейс до Окленда, загорелся двигатель. Все, к счастью, завершилось благополучно.

А вот в 1985 году без трагедии не обошлось. Boeing 737-236 British Airtours выполнял взлет из Манчестера в Корфу. На борту находились 131 пассажир и 6 членов экипажа. Из-за отказа левого двигателя экипаж взлет прекратил, но при отказе мотора возник пожар: 54 человека задохнулись в токсичном дыму. Ситуацию ухудшило то, что ветер дул со стороны левого крыла и сносил пламя прямо на фюзеляж. По результатам той катастрофы специалисты выработали целый ряд новых требований. В частности, в отношении световых дорожек на полу, огнезащиты подушек сидений, стеновых и потолочных панелей, наличия на борту большего количества огнетушителей, а также более четких и понятных правил аварийного покидания самолета.

Но, пожалуй, одно из самых "ярких" приземлений произошло 10 февраля 2016 года: когда Boeing 777-200 российской авиакомпании Orenair следовал из аэропорта г. Пунта-Кана (Доминиканская республика) в Москву. Рейс вылетел по расписанию. На борту находилось 355 пассажиров и 20 членов экипажа. Через 15 минут полета на высоте 6000 метров в области одного из двигателей раздался хлопок, после чего началось задымление салона.

Командир отключил неисправный двигатель и принял решение вернуться в аэропорт вылета. Пилоты начали сбрасывать топливо: в баках лайнера было 80 тонн легковоспламеняющегося авиационного керосина. При посадке во время экстренного торможения произошло искрение колес шасси. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, члены экипажа были награждены государственными наградами.

Между тем

26 февраля этого года во время посадки на рейс из Гуанчжоу в Шанхай (Китай), выполнявшийся на самолете Boeing 777-300 авиакомпанией China Southern Airlines, один из пассажиров положил свою ручную кладь на багажную полку. Внутри сумки находился резервный блок питания для электронных гаджетов и сами гаджеты. Практически сразу после этого в блоке питания произошел тепловой разгон, начался пожар. Его удалось оперативно погасить. Самолет взлетел через 3 часа после инцидента.

В 2007 году Boeing 737-800 тайваньской авиакомпании China Airlines (регистрационные знаки B-18616) выполнял рейс из Таоюаня (Тайвань) в Наха (Япония). После благополучной посадки и заруливания к телетрапу из-за начавшейся течи топлива произошел пожар. В результате аварийной эвакуации пострадали 2 пассажира, 1 бортпроводник и наземный техник. Сразу после того, как капитан последним покинул воздушное судно, самолет взорвался.