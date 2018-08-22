Пассажиры сняли на видео посадку самолета с горящим двигателем в Уфе

В интернете появились видеокадры экстренной посадки пассажирского самолета в аэропорту Уфы. Экипаж вынужден был прервать полет из Башкирии в Сочи из-за возгорания в одном из двигателей.

В данный момент пассажиры проходят регистрацию на новый рейс.

- Компания Red Wings подготовила для полета другое воздушное судно. Рейс запланирован на 10.55 часов, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Напомним, сегодня в 5.06 часов у взлетевшего в воздух авиалайнера Ту-204 загорелся левый двигатель. Самолет должен был доставить людей в Сочи, однако вследствие ЧП командир принял решение об экстренном возвращении в Уфу. На борту находилось 202 пассажира, которых эвакуировали с помощью воздушных трапов. В результате инцидента никто не пострадал.