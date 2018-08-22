Опубликовано видео крушения самолета в Красноярском крае

🎥 Видео крушения и возгорания частного легкомоторного самолета в Красноярском крае pic.twitter.com/XQzA7ErJot — Следственный комитет (@sledcom_rf) 22 августа 2018 г.

Следственный комитет опубликовал на официальной странице в Twitter видео крушения легкомоторного самолета в районе деревни Вознесенка в окрестностях Красноярска.

Напомним, в результате падения воздушного судна погиб пилот 1953 года рождения.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации. Основные версии аварии - ошибка пилотирования и техническая неисправность.