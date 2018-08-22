Количество погибших при ДТП в Дагестане возросло до восьми

Восьмая жертва ДТП в Дербентском районе Дагестана скончалась в местной больнице. Это была женщина средних лет, сообщает РИА Новости.

Напомним, трагедия произошла сегодня ночью на 917-м километре трассы "Кавказ". На перекрестке около села Геджух столкнулись три автомобиля. Одна из машин сгорела. На месте погибли семь человек, в том числе трое детей.

Врачи продолжают бороться за жизни остальных пострадавших. В Центральную городскую больницу поселка Дагестанские Огни приезжают лучшие профильные специалисты региона: нейрохирурги, реаниматологи, анестезиологи и так далее. Не исключено, что пострадавших перевезут в больницу Махачкалы.