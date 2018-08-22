В Дагестане в аварии погибли семь человек

Семь человек, среди них трое детей, погибли в ДТП в Дербентском районе республики. Еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

По сообщению МЧС региона, авария произошла на 917-м километре трассы "Кавказ". У поворота в сторону села Геджух столкнулись сразу три автомобиля. Пострадавшие госпитализированы в Центральную городскую больницу населенного пункта Дагестанские Огни.

По словам представителя минздрава республики Залины Муртазалиевой, состояние двоих из них оценивается средней тяжести, третий получил легкие травмы, а четвертый в тяжелом состоянии в реанимации.

Это уже второй случай серьезного ДТП на автодорогах Дагестана за последнюю неделю. 19 августа в Карабудахкентском района столкнулись пять автомобилей, в аварии пострадали 20 человек, среди которых пять детей. Часть из них до сих пор находятся в больнице.