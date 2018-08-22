Турист погиб на Эльбрусе от удара молнии

В Кабардино-Балкарии на горе Эльбрус закончилась поисково-спасательная операция по спуску пострадавших от удара молнии туристов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, один из двух пострадавших скончался во время спуска.

- Пострадавшая туристка 1983 года рождения из Брянска доставлена в больницу поселка Эльбрус. Мужчина в ходе транспортировки скончался. Тело погибшего передано работникам оперативно-следственной группе, - отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, в среду при восхождении на Эльбрус из-за удара молнии пострадали два человека. Происшествие случилось, когда группа поднималась на вершину и находилась на высоте 4200 метров.