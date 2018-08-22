Водителя из Грузии арестовали на Ставрополье за смертельное ДТП

Андроповский районный суд Ставрополья постановил арестовать водителя автобуса Тбилиси - Краснодар до 19 октября 2018 года. Мужчина обвиняется по ч. 5. ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

- Как установлено предварительным следствием, водитель пассажирского автобуса Setra, следовавшего из Тбилиси в Краснодар, на территории Андроповского района Ставропольского края допустил столкновение с грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли и 17 пострадали, - отметили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

Как уточнили в ведомстве, арестованный мужчина имеет гражданство Грузии.

Как уже сообщалось, ДТП произошло 19 августа в Андроповском районе Ставропольского края. Рейсовый автобус, следовавший из Тбилиси в Краснодар, столкнулся с перевозившим зерно КамАЗом. В момент столкновения в салоне автобуса находились 40 человек, двое из них погибли, 17 пострадали (нескольких тяжелораненых жителей Кубани накануне доставили на вертолете в больницу в Краснодаре). Водителя Setra задержали 20 августа.