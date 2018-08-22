СК: Мошенники обманули петербургское метро на 32 млн рублей

ГСУ СК РФ по Северной столице разъяснило причину следственных действий в помещениях ГУП "Петербургский метрополитен", о которых ранее сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Как отметили в пресс-службе Главного следственного управления, в данном деле государственная компания-перевозчик является потерпевшей стороной. Следователи ищут мошенников, похитивших у ГУП более 30 миллионов рублей.

Согласно материалам уголовного дела по статье "Мошенничество", в декабре 2015 года некие пока не установленные злоумышленники из числа работников одной из неназванных компаний заключили с городским метрополитеном контракт на модернизацию оборудования подземки. Суть аферы в том, что во время работ использовалась контрафактная продукция по многократно завышенной цене.

"Петербургский метрополитен" перечислил компании-подрядчику за работу 32 миллиона рублей, "которые злоумышленники похитили и распорядились по своему усмотрению".

- В настоящее время следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится ряд обысков, а также и другие мероприятия, направленные на установление лиц совершивших данное преступление, - добавили в ГСУ.