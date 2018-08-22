На Кубани осудят подозреваемого в убийстве офицера Росгвардии

В Краснодарский краевой суд для рассмотрения направлено дело 35-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве врио начальника вневедомственной охраны Армавира, а также еще одного местного жителя.

Против обвиняемого возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух лиц" и "Незаконное приобретение и хранение оружия". В отношении мужчины прокуратура утвердила обвинительное заключение.

- По версии следствия, обвиняемый в неустановленное следствием время незаконно приобрел боевой пистолет и не менее шести патронов к нему, которые хранил и носил при себе, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - В ноябре 2017 года в ночное время суток, находясь в помещении кафе в городе Армавире, обвиняемый поссорился с двумя 36-летними мужчинами, один из которых являлся офицером Росгвардии (временно исполняющим обязанности начальника отдела вневедомственной охраны по Армавиру). Во время конфликта 35-летний обвиняемый выстрелил в каждого из них из пистолета и скрылся с места происшествия.

- Смерть потерпевших наступила на месте происшествия от обильной кровопотери в результате огнестрельных ранений грудной клетки и брюшной полости с повреждением сердца и печени, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая. - Расследование уголовного дела проводило краевое управление СКР. Свою вину в совершенных преступлениях обвиняемый частично признал.

Сейчас обвиняемый находится под стражей и ожидает рассмотрения дела в суде, которое начнется в ближайшем времени. Стоит отметить, что жестокое убийство, о расследовании которого неоднократно писала "РГ", вызвало в регионе большой резонанс.