АвтоВАЗ впервые показал интерьер новой спортивной "Лады-Веста"

Автоваз подогревает интерес покупателей к новинкам, которые уже буквально на следующей неделе поступят в продажу. Автозавод распространил фотографии интерьера салона Lada Vesta Sport - пятой модели семейства Vesta. Подробности внешнего дизайна и начинки были анонсированы в середине июля. Но пока машину замечали только на городских испытаниях в "камуфляже". Официальная премьера спортивной версии Vesta состоится 29 августа на Московском международном автосалоне.

Производитель подчеркивает, что Lada Vesta Sport - автомобиль с "мощным темпераментом". А потому один из ключевых элементов в дизайне - "красная лента", опоясывающая спорткар. Так, на передних креслах специальная отделка: красные вставки на сиденьях из материала типа алькантара с нанесенной на них "ИКС-графикой" соседствуют с орнаментом "под карбон" на экокоже с красной контрастной отстрочкой. Красные вставки есть на рулевом колесе, обтянутом перфорированной черной экокожей и рукоятке МКПП. Красный цвет присутствует также на центральной консоли на шкале приборов. Подсветка панели приборов тоже красная. "Яркий цвет подчеркивает спортивный стиль Lada Vesta Sport и помогает сделать акцент на органах управления", - отмечают на АвтоВАЗе.

Дверные ручки выполнены в черном глянце. Этот же цвет используется в отделке потолка и стоек внутри автомобиля. На АвтоВАЗе уверены, что такой подход "создает цветовой баланс во всем интерьере и применяется на контрасте с красным", а предназначен автомобиль "для тех, кто стремится к постоянному "драйву" и в жизни, и на дороге и ищет машину со спортивным характером".

Напомним: у нового вазовского спорткара (а у АвтоВАЗа уже есть спортивные версии моделей Granta и Kalina, которые периодически обновляются) 1,8-литровый силовой агрегат на 145 лошадиных сил. Ему нужно всего 9,6 секунды для разгона до сотни километров. Новая модель в целом унаследовала облик концепт-кара Vesta Sport Concept, впервые показанного почти два года назад. Но есть небольшие изменения. Трапециевидная форма переднего бампера, придающего модели более динамичный облик, акцентируется хромированными вставками-бумерангами. Габариты машины визуально расширены.

В профиль автомобиль выглядит еще более агрессивно прежде всего за счет передних крыльев с расширенными колесными арками. Lada Vesta Sport получила 17-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной, а также аэродинамические накладки на пороги. Клиренс машины уменьшили до 162 миллиметров. Это придает силуэту стремительность. В новинке производитель постарался перенести спортивные успехи марки с автодромов на дороги общего пользования. На бортах авто нанесена графика, перекликающаяся со стилем гоночных Lada Vesta, выступавших в WTCC (международном чемпионате среди легковых автомобилей).

Официально цену новинки автопроизводитель пока не называет. Как правило, ее объявляют в день старта продаж, которые ожидаются уже в конце августа. Ориентировочно машина будет стоить от 900 тысяч рублей.

По данным агентства "Автостат", по итогам семи месяцев 2018 года Lada Vesta стала бестселлером завода - всего было продано 58 626 автомобилей этого семейства - 43 процента больше проданного объема в прошлом году. А в июне и июле Vesta становилась бестселлером среди всех моделей на российском авторынке. Июнь вообще оказался самым удачным месяцем для Vesta за все время ее производства.