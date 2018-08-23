Hyundai кардинально изменила Elantra

Компания Hyundai представила обновленную Elantra. Модель дебютировала не в Корее, а в американском штате Юта. Осенью этого года автомобиль появится в продаже в США, а потом доберется и до остальных рынков.

Если обычно рестайлинг не приносит никаких дизайнерских откровений, то Elantra стала исключением из правил.

Главное изменение во внешности - треугольная передняя оптика со светодиодными ходовыми огнями и фальшрадиаторная решетка нового дизайна с острыми углами. Угловатыми стали и задние фонари. Площадка под задний номер переехала с крышки багажника на бампер.

В салоне автомобиля тоже есть несколько изменений: новое рулевое колесо, иная панель приборов, другие дефлекторы воздухообдува, а также новый блок управления климатической системой.

Все комплектации обновленного Hyundai Elantra, кроме базовой, получили новые электронные помощники, которые отвечают за безопасность. Например, систему соблюдения рядности движения и функцию автоматического экстренного торможения.

Фото: Пресс-служба Hyundai

Опционально доступна мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином (в "базе" - 7-дюймовый экран).

В моторную линейку вошли бензиновые двигатели мощностью от 128 до 204 лошадиных сил, работающие в паре с 6-ступенчатой "механикой", 6-ступенчатым "автоматом" или 7-диапазонным "роботом" с двойным сцеплением.

Hyundai Elantra актуальной версии продается в России. Стоимость седана составляет от 984 000 рублей.

С января по июль 2018 года российские дилеры Hyundai реализовали 101 399 легковых автомобилей, что на 23% выше результата годичной давности. Компания продала 3 201 экземпляр Elantra.

Ранее сообщалось, что на Московском международном автосалоне в конце августа состоятся российские премьеры нового поколения Hyundai Santa Fe и нового Hyundai Tucson. Кроме того, впервые в столице будет показан электромобиль Hyundai Ioniq.