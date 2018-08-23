Китай инициирует разбирательство в ВТО из-за пошлин США

Пекин недоволен действиями США в торговой политике и намерен искать справедливости в ВТО.

Как передает агентство Синьхуа, министерство коммерции КНР выразило протест в ответ на недружественные шаги Вашингтона и обвинило США в нарушении принципов свободной торговли.

КНР заявила о намерении защищать свои интересы, в том числе посредством механизмов ВТО. В Пекине предупредили, что при необходимости будут идти на зеркальные меры в отношении США.

Сегодня вступили в силу американские 25-процентные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью 16 миллиардов долларов. По некоторым данным, это порядка 279 наименований различной продукции. Данные меры стали вторым шагом властей США по введению пошлин в отношении товаров из КНР на общую сумму 50 миллиардов долларов. Первые тарифные ограничения были применены к Китаю в начале июля. Они коснулись товаров стоимостью около 34 миллиардов долларов.

Китай в свою очередь предпринял ответные шаги и ввел 25-процентные пошлины на американские товары стоимостью 16 миллиардов долларов. Они действуют с 23 августа.

Эксперты опасаются, что торговое противостояние США и Китая может сказаться на состоянии мировой экономики и привести к негативным последствиям.

Администрация президента США Дональда Трампа требует от КНР устранить дефицит в двусторонней торговле. Белый дом также обвиняет Пекин в незаконном присвоении американской интеллектуальной собственности и технологий.