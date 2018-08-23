Латвийский правозащитник Гапоненко вышел на свободу

Латвийские власти после четырех месяцев ареста отпустили из тюрьмы 64-летнего активиста Штаба защиты русских школ Латвии, профессора и лидера "Конгресса неграждан" Александра Гапоненко. Соответствующее решение было принято судом Видземского предместья Риги после повторного заседания относительно меры пресечения, сообщают местные СМИ.

"Предстоит еще долгий судебный процесс, возможно, будут какие-то ограничения на общение", - предупредил президент Института Европейских исследований Александр Гапоненко, выходя из здания суда. Выглядел он изнуренным, но в глазах дух протеста не угас, утверждают его товарищи. Да и свои убеждения и позицию правозащитник менять не намерен: "Тех, кто называет русских вшами, не преследуют, хотя я точно знаю, что такое разжигание розни. Меня же преследуют за то, что выступаю против откровенной русофобии". У здания суда собрались общественные деятели и политики - Владимир Линдерман, Татьяна Жданок и Юрий Алексеев. Поддержать подозреваемого к зданию суда пришли несколько десятков человек.

"Мне нужно обязательно отдохнуть, сейчас очень плохо себя чувствую", - признался профессор встречающим его друзьям. Он был немногословен, хотя и успел сообщить, что были минуты, когда он думал о том, что ему "предстоит крестный путь и придется закончить свою жизнь за решеткой", став мучеником. "Хорошо, что этого не произошло, но это исключительно потому что чувствовал вашу поддержку", - поблагодарил он скорее взглядом, чем звонким голосом.

Узник совести отметил, что следствие пыталось склонить его к самоубийству, и добавил, что выдержать это было очень тяжело. "Те письма и книги, которые присылали неравнодушные люди, помогли мне", - подтвердил свои ощущения бывший узник рижского централа.

Гапоненко убежден, что его опыт борьбы за гражданские права пойдет на пользу не только патриотам Латвии, но и всему русскому зарубежью, всем русским в России, которые помогали и продолжают помогать соотечественникам. "Мы не продаем наших духовных ценностей и настаиваем на том, чтобы мы и наши дети учились на русском языке", - сказал узник совести.

Как уже сообщала "РГ", известного публициста, ученого и патриота задержали 20 апреля 2018 года. Он содержался в Рижской центральной тюрьме. Против него было возбуждено уголовное дело по статье за "деятельность, направленную против государственной независимости Латвии, суверенитета, территориальной целостности", а также за "разжигание национальной розни" и даже, якобы, за "помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии". Максимальное наказание по этим статьям, по словам адвоката правозащитника, может доходить до восьми лет лишения свободы.

Только после многочисленных протестов международных организаций, в том числе российских, наметились первые перемены. Так, правозащитная организация "Права человека без границ" направила письмо Генеральному прокурору Латвии Эрику Калнмейерсу, в котором призывает юриста разъяснить причины ареста Гапоненко и обнародовать засекреченные официальные обвинения. Также на дискриминацию прав русскоязычных в Латвии обратила внимание ООН.