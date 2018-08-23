Названы самые угоняемые автомобили в Москве

Hyundai Solaris остается самым угоняемым автомобилем в Москве. В топ-10 также входят Toyota Camry, Kia Rio, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser 200, Kia Sportage, Nissan X-Trail, Ford Focus, Mazda CX-5 и ВАЗ 21074. Таковы данные статистики по розыску угнанных автомобилей в столице за первое полугодие 2018-го, предоставленные "РГ" компанией "Цезарь Сателлит".

Всего за период с января по июнь включительно правоохранительные органы столицы занимались розыском 1439 машин разных марок. Около 15% всех угонов зафиксированы на Юге столицы, 14% - на Юго-Востоке. Спокойнее всего могут чувствовать себя автовладельцы в Зеленограде - там за полгода произошло менее 1% происшествий.

Добавим, что, по собственным данным "Цезарь Сателлит", по числу предотвращенных угонов (другими словами - попыток совершить это преступление) также впереди южные округа столицы. На Юго-Западе доля таких случаев составила 24%, на Юго-Востоке - 17%.

Ранее "РГ" опубликовала список самых угоняемых автомобилей, по данным крупнейших отечественных страховых компаний. В него вошли модели Hyundai (Solaris, Creta, Santa Fe, Tucson, IX35, i30, Genesis), Kia (Sportage, Rio, Ceed, Optima, Quoris), Toyota (Camry, Land Cruiser 200, RAV4, Hilux), Nissan (Almera, Pathfinder, X-Trail, Qashqai), и Ford (Focus, Mondeo).