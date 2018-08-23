Представители Беларуси заключили два контракта на форуме "Армия-2018"

Представители Республики Беларусь в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018", который проходит в Подмосковье, заключили два контракта.

Один касается поставок в Вооруженные силы РБ радиолокационной станции "Сопка". Он заключен с концерном ВКО "Алмаз-Антей".

Другой контракт предусматривает закупку партии снайперских винтовок. Вполне возможно, речь идет о высокоточных винтовках ORSIS, демонстрация которых идет фактически на стендах одной из белорусских компаний.

Кстати, участие оборонно-промышленного комплекса РБ в работе "Армии-2018" весьма обширно.