Путин рассказал о важнейшей роли поисковой работы

Только общество с внутренним моральным стержнем имеет шансы на развитие, и чувство благодарности нашим героям и внимания к прошлому должно воспитывать общество и сегодня, и завтра. Об этом заявил президент России Влдимир Путин на встрече с ветеранами и поисковиками в Курской области.

"Поисковая работа важна живущим сегодня и будущим поколениям", - заключил глава государства. "Это нужно для воспитания нашего общества в любви и почитании тех, кто отдал за страну, за нас, за будущие поколения самое дорогое", - сказал он.

"Только общество, которое имеет внутренний моральный стержень, имеет шансы на будущее развитие", - убежден Владимир Путин. "Чувство благодарности нашим героям и внимания к прошлому должно воспитывать наше общество сегодня и будущие поколения", - сказал он.

Президент обещал сформулировать поручения, в том числе, по результатам встречи.