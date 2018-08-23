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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Юристы в деле

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Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7650 (187)
Мосгорсуд признал законным арест бывшего генерального директора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Защита просила отпустить Лемешевского под домашний арест, сославшись на то, что предъявленные ему обвинения относятся к сфере предпринимательской деятельности. Сам бывший гендиректор заявил в суде, что предъявленное обвинение ни на чем не базируется, а скрываться от следствия он не собирается.

В свою очередь, прокурор попросила оставить жалобу адвоката без удовлетворения. 26 июля Бабушкинский суд арестовал Лемешевского до 19 сентября.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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Решение об этом аресте отменил Мосгорсуд из-за ошибки в материалах дела. 13 августа экс-директору повторно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Суд также арестовал руководителя дирекции правового обеспечения НПО им. Лавочкина Екатерину Аверьянову и председателя адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игоря Третьякова. Им предъявлено обвинение в хищении более 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос".

По данным следствия, за два года они похитили эту сумму путем заключения фиктивных договоров на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными юристами НПО.

По словам Лемешевского, за сторонней помощью он обратился, так как юристы объединения проиграли в суде дела по двум искам, заявленным к предприятию после срыва нескольких десятков контрактов.

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